Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 23:11
Kamuda Mobbing Şikayet Yolları

Merhaba Taşrada Memur Olarak Çalışıyorum İstemediğim Halde Müdür Tarafından Görev Yerim Sürekli Değiştiriliyor ve Bahaneler Sunarak Tamamen Kişisel Olarak Yapıyor Şikayet Yolları Nedir ve Sonuç Alınır mı ?

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