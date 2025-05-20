Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2025 23:40
En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.
Tek kalem bütünü emekliliğe yansıyan maaş talebimizdir.

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