Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Mayıs 2025 23:55
Çalışan eşlerin bayramda beraber nöbet tutma hakkı varmı

Eşimde bende sağlık bakanlığına bağlı çalışıyoruz kurban bayramında eşim arefe ve 2. Günü nöbetçi listesi belli olunca bende hemen sorumluma arefe ve 2. Günü nöbetçi olmak istedim sorumlum ise ben eşleri beraber değil farklı güne yazmakla görevliyim dedi bende bizi aynı güne yazabilir misin diye istekte bulundum ama şaka gibi 1 ve 3 yazılmışım hem bayram boyunca eşimle denk gelemeyeceğim hemde kurbanım sadece 1. Gün kesilebile eğim bir yerden satın almıştım 1. Güne nöbet yazılmış bu konuda ne yapabilirim nereye başvursam değiştirtebilirim (sorumlum değiştirmez aramız iyi değil)

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