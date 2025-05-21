Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


21 Mayıs 2025 01:00
İstanbul Üniversitesi hakkında bilgisi olan var mı

İstanbul üniversitesi yapı ve teknik daire başkanlığına makine teknisyeni olarak atandım bu kurum hakkında bilgisi olan var mı

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