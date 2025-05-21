Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mayıs 2025 01:08
bayram da bi kere çift maaş istiyoruz
hayat çok pahalı bi kere 6ve 15 haziran çift maaş çogu memuru rahatlatır hükümet 25 yılda bu güzelliği bi kere yapabilir

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