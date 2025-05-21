Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


21 Mayıs 2025 01:49
İl değişikliği

Merhabalar ben yalova da sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisiyim 2022 kpss puanım ile atandım. 2024 kpss puanım ile aynı ünvan ile İzmir deki alımlara başvurabilir miyim yardımcı olursanız çok sevinirim

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