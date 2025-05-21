Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2025 08:31
Bağcılar Promosyon Yattı mı?

İstanbul Bağcılar promosyon yattı mı? Ben ilçe destek hizmetlerini veya bankayı arayacak kadar akla sahip değilim, kendi hesabımı da kontrol etmeyi de akıl edemiyorum. Lütfen yardımcı olun, promosyon ne durumda?


bahçesaray
Şef
21 Mayıs 2025 09:14

yatarsa Kars Digor dan bilgi veririm sana :))

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