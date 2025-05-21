Borsa mı Altın mı?

Tabi bunlar kendi düşüncem. Bu sıra Altın iyi durumda.. İyi gitmesi de muhtemeldir. Borsa patinajda 9000-9500 arasında gidiyor geliyor. Bundan 5 sene öncesi borsa çok çok iyi idi, altın ise yavaş yavaşta olsa yükseliyordu.

mesele şu nasıl bir strateji olmalı. (BENCE TABİ Kİ.. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.)

Diyelim ki maaşınızın %10 nu yatırıma ayırdınız.

%5 altın

%5 borsa olarak almak yerine

bu dönem altın iyi gidiyorsa maalşın %3 altın

Borsa ise %7 almak mantıklı.

Bunu Borsa yükseldiğin de 9000 lerden 22.000 lere gelince de tersi bi hareket ile

Altın:%7

Borsa:%3 almak lazım.

Bilmem anlatabildim mi???