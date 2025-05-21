KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


21 Mayıs 2025 09:47
çağrı sonrası intibak
on kayıt tarihlerinde evrakları hazırladıktan sonra hemen intibak süreci başlıyor mu? birden fazla aktif tercihi olan aday sıralamaları etkiler mi? kara/hava/deniz

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