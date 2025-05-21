Sağlık Özrü Mazereti

Merhabalar, ben Ağrı ilinde kadrolu öğretmen olarak görev yapmaktayım. Ailemde bulunan genetik böbrek rahatsızlığı nedeniyle böbreklerim yüzde elli hasarlı durumdadır. Bu sebepten dolayı nefroloji bölümünde sürekli takibimin yapılması gerekiyor. Ayrıca kullandığım bir ilacı da sadece nefroloji bölümü yazabildiğinden bir süredir reçetesiz satın almaktayım.

Sorum şu; ben şimdi heyet raporu aldım. Raporda nefroloji bölümüne sevki uygundur şeklinde ibare yer alıyor. Sanırım İl Sağlığa gidip bu ilde nefroloji bölümü olmadığını kanıtlamam gerekiyormuş. Dilekçeyle başvuru yapabiliyor muyum?

İl tercihi yapabiliyor muyum? Açıkçası sağlık imkanlarının gelişmiş olduğu bir ili tercihen ailemden destek alabileceğim memleketimi yazmak istiyorum.