Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2025 10:47
Sağlık Özrü Mazereti

Merhabalar, ben Ağrı ilinde kadrolu öğretmen olarak görev yapmaktayım. Ailemde bulunan genetik böbrek rahatsızlığı nedeniyle böbreklerim yüzde elli hasarlı durumdadır. Bu sebepten dolayı nefroloji bölümünde sürekli takibimin yapılması gerekiyor. Ayrıca kullandığım bir ilacı da sadece nefroloji bölümü yazabildiğinden bir süredir reçetesiz satın almaktayım.

Sorum şu; ben şimdi heyet raporu aldım. Raporda nefroloji bölümüne sevki uygundur şeklinde ibare yer alıyor. Sanırım İl Sağlığa gidip bu ilde nefroloji bölümü olmadığını kanıtlamam gerekiyormuş. Dilekçeyle başvuru yapabiliyor muyum?

İl tercihi yapabiliyor muyum? Açıkçası sağlık imkanlarının gelişmiş olduğu bir ili tercihen ailemden destek alabileceğim memleketimi yazmak istiyorum.


bahçesaray
Şef
21 Mayıs 2025 10:59

Ağrı ilinde hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut

görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu

ile belgelendirmeniz lazım, her yeri tercih edebilirsniiz


Pscnegra
Aday Memur
21 Mayıs 2025 11:15

hocam aldığım raporda ?Nefroloji bölümüne sevki uygundur. Ağrı ilinde nefroloji bölümü bulunmamaktadır.? şeklinde yazıyor. Bu yeterli olmaz mı?

bahçesaray, 1 saat önce

Ağrı ilinde hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut

görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu

ile belgelendirmeniz lazım, her yeri tercih edebilirsniiz


m.r_f
Şube Müdürü
21 Mayıs 2025 11:28

Öncelikle geçmiş olsun. Dilekçe ile başvuru yapın, dilekçenizde raporda yer alan ilgili ibareye atıfta bulunun. Yeterli olacağını düşünüyorum. Dilerseniz Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünü arayıp bilgi isteyebilirsiniz.

Pscnegra, 53 dk. önce

hocam aldığım raporda ?Nefroloji bölümüne sevki uygundur. Ağrı ilinde nefroloji bölümü bulunmamaktadır.? şeklinde yazıyor. Bu yeterli olmaz mı?


Pscnegra
Aday Memur
21 Mayıs 2025 11:49

hocam teyit için soruyorum. Müdürüm il yazarsan kabul edilmez direkt reddedilir şeklinde bilgi verdi. Dilekçemde il belirtemez miyim? Tayinimin şu ilin şu ilçesine yapılması talep ediyorum şeklinde.

m.r_f, 40 dk. önce

Öncelikle geçmiş olsun. Dilekçe ile başvuru yapın, dilekçenizde raporda yer alan ilgili ibareye atıfta bulunun. Yeterli olacağını düşünüyorum. Dilerseniz Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünü arayıp bilgi isteyebilirsiniz.


m.r_f
Şube Müdürü
21 Mayıs 2025 11:54

Bence müdürünüz eksik veya yanlış biliyor. Tayin taleplerinde bir yer belirtmeniz gerekli, yer belirtmezseniz neye göre tayin edecekler? Hangi ilde nefroloji bölümü var diye mi bakacaklar?

Pscnegra, 19 dk. önce

hocam teyit için soruyorum. Müdürüm il yazarsan kabul edilmez direkt reddedilir şeklinde bilgi verdi. Dilekçemde il belirtemez miyim? Tayinimin şu ilin şu ilçesine yapılması talep ediyorum şeklinde.


bahçesaray
Şef
21 Mayıs 2025 12:06

hiç mi kılavuz okumuyorsunuz, anne baba üzerinden ise bunların kayıtlı olduğu yere, değilse her yere isteye bilir,yeter ki ilgili rapor şartları sağlasın ki ön başvurudan geçsin, alınacak rapor : Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin;

- İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları

ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak il genelinde tedavinin mümkün olmadığına

dair belge,

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