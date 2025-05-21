Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2025 11:01
Malatya Fen İl Dışı Tayini

Malatyaya il disi tayin isteyecek fen bilimleri öğretmenleri var mi? Burada toplanalim


bahçesaray
Şef
21 Mayıs 2025 11:02

böyle yerle güvenmeyin,sizi yanıltırlar

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