Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2025 11:09
İl dışı isteğe ağlı tayin isteyecek PDR ciler toplaşalım.

kimler nereleri yazacak hocalarım, paylaşmak isterseniz eğer puanlarınız nasıl ??


bahçesaray
Şef
21 Mayıs 2025 11:11

benim 500 puanım var :))

Toplam 1 mesaj

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