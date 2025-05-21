Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Mayıs 2025 12:07
il içi görevlendirme hk.

3+1 li hemşire olarak görev yapmaktayım merkezden ilçeye git gel yapmak zorunda kalıyorum haliyle yorucu oluyor boşluğum da çok fazla olmuyor. bu kapsamda ilçeden merkeze geçici görevlendirme yapıldığını duydum nasıl bir yol izlemeliyim aydınlatır mısınız. bu arada 1. yılımı doldurdum

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