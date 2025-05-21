Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2025 12:39
İl içi sıramatik sistemi

Değerli arkdaşlar hepinize iyi günler il içi atamam olmadı.

Sıralama da kaçıncı olduğumuzu öğrenebiliyormuyuz yoksa ayrı mı yayınlayacakalr onu bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.


bahçesaray
Şef
21 Mayıs 2025 13:32

kişisel mebbisinizde göreceksiniz ,bugün yarın gözükür

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıKurban bayramı tatili uzar mı?Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?Forumda öğretmen kalmaması, hep velilerin olmasıAtama iptal dilekçesiMEB promosyonÖğretmenlikte becayiş sonradan mı kaldırıldı? yeniden gelme ihtimali nedir?Sağlık Özrü MazeretiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Öğrenci gelmezse ek ders sorunu!!!

Sözlük

Kitaplar 2 Sıcaklara rağmen çay içmek 1 Yunus Emre'ce 2 Bugün bu cümlelere denk geldim 2 alarmdan önce uyanmak 1 birbirine benzeyen şarkılar 2 yayla 1 Bir anını anlat 1 Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 2 insanı yavaş yavaş öldüren şeyler 7

Son Haberler

Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme MüjdesiSiber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 TutuklamaHazine'den Dolar Cinsi 7 Yıl Vadeli Tahvil İhracı YetkisiMacaristan Başbakanı: İstanbul barış müzakereleri Erdoğan'ın başarısıTürkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü