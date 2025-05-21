KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Mayıs 2025 13:32
Koldaki doğum lekesi

Merhaba bu sene PMYO sınavlarına gireceğim. Fakat kolumda görselde olduğu gibi nohut büyüklüğünde doğum lekesi var. 5 metre öteden biraz belli oluyor sizce bir sıkıntı yaratırlar mı?

Görsel: https://hizliresim.com/td3i2et

Çok Yazılan Konular

Sözlük

2025 yazı sizce nasıl geçecek 5 Gündelik Hayatta Farkında Olmadan Yaptığımız Tuhaflıklar 7 Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1 saç sefadan tırnak cefadan uzar 2 Bir anını anlat 7 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 dolandırılmayı seven Türkler 2 güne bir söz bırak 3 EKMEK 1 Ceren kız der ki. 4

Son Haberler

Ankara'da banka müdürü gölde ölü bulunduUEFA'dan İlk! EURO 2028'de ev sahipleri de eleme oynayacakBaba Son Anda Yetişti: Küçük Çocuk Kaçırılmaktan Kurtulduİsrail güçleri, Türk diplomatın da bulunduğu heyete uyarı ateş açtıDolar günü düşüşle kapattı

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü