KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Mayıs 2025 13:32
Koldaki nohut büyüklüğündeki doğum lekesi.

Merhaba bu sene PMYO sınavlarına gireceğim. Fakat kolumda görselde olduğu gibi bir doğum lekesi var. 5 metre öteden biraz belli oluyor sizce bir sıkıntı yaratırlar mı?

Görsel: https://hizliresim.com/td3i2et

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