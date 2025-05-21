Merhaba, ben bir üniversitede 4B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisiyim yakında daha 1 yılım dolmadı, dolmasına 2 ay var. Eşim de 4B sözleşmeli olarak bir bakanlığa tekniker unvanında atandı. Daha başlamadı yakında başlayacak. O bakanlıkta ben ise üniversitedeyim. Eş durumundan ne zaman faydalanabiliriz ve nasıl?

Merhaba, ben bir üniversitede 4B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisiyim yakında daha 1 yılım dolmadı, dolmasına 2 ay var. Eşim de 4B sözleşmeli olarak bir bakanlığa tekniker unvanında atandı. Daha başlamadı yakında başlayacak. O bakanlıkta ben ise üniversitedeyim. Eş durumundan ne zaman faydalanabiliriz ve nasıl?