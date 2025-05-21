Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mayıs 2025 16:10
Öğretmenin Disiplinsizliği

https://haber.mynet.com/infial-yaratan-anlar-kamerada-ogrenciler-artik-dayanamayip-ailelerine-soyledi-110107211061

Çocuklarımız bunlara mı emanet


Tardigrat2917
Aday Memur
21 Mayıs 2025 17:19
20 küsür yıllık öğretmenlik tecrübeme dayanarak söylüyorum öğretmen hanım kesinlikle haklıdır. Buzdağının arkadında problemli dersin sabote eden bir öğrenci, problemli veli ve yetersiz disiplin yönetmeliği var.

spock
Genel Müdür
21 Mayıs 2025 17:39

O en önde oturup kameraya boş bakan hayırsız evlattan başlayıp tüm o sınıfı hocahanımın yöntemiyle güzelce terbiye etmeleri gerekiyor.

Anasının babasının eğitemediği çocuğu sıfır yetkiye sahip öğretmenin önüne atıyorlar. Hepsi prens hepsi prenses maşallah.


bulaşşıkk
Şef
21 Mayıs 2025 17:49

Evde 1 çocuğuyla başedemeyip terliğiyle girişen vasıfsız tipler hergün 100lerce şımarık çocukla uğraşarak en sonunda zıvanadan çıkan öğretmeni hemen haber yapar. Bu başlık sahibi olacak provokatörün yaptığı gibi.


freef
Daire Başkanı
21 Mayıs 2025 18:03

İçine ettiler ülkenin. Öğretmen olanın vay haline.

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