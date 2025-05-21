Öğretim Görevlisi Sınavında Usulsüzlük Şüphesi! Belgelerle Ortaya Çıkan Ciddi Tutarsızlıklar!

Girmiş olduğum öğretim görevlisi sınavında kamuoyunun dikkatini çekmesi gereken ciddi tutarsızlıklar tespit ettim. Sınav sonuçları incelendiğinde, bazı adayların puan sıralamalarıyla, değerlendirme notu sıralamaları arasında anlam verilemeyen farklar olduğu görülüyor. Örneğin beşinci sıradaki bir adayın değerlendirme puanı beşinci sırada yer almasına rağmen sistem sıralamada bu kişiyi üçüncü sıraya almamış. Aynı şekilde dördüncü sıradaki kişide üçüncü sıradakiyle yer değişmesi gerekmekte. Diğer açıklanan tüm PDF'lerde büyükten küçüğe doğru bu sıralama var ancak bu PDF'te yok. Bu, sınav sonuçlarına müdahale edildiğini açıkça gösteriyor. Bu durum, değerlendirme notlarında manuel bir müdahale olabileceği izlenimini doğuruyor. İlgili link alt kısımdadır.

Ayrıca yazılı sınavda verilen 15.66, 12.33, 24.33, 15.33, 13.33 gibi küsuratlı notlar akademik değerlendirme sistemlerinde alışık olunan puanlama biçimlerine uymuyor. Bu notların hangi hesaplama yöntemiyle ortaya çıktığı açıklanmalıdır. Akademik sınavlarda 60, 70, 80 gibi standart tam puanlar varken bu şekilde küsuratlı notlar verilmesi normal değildir. Bu notlar gerçeği yansıtmadığı gibi, elle yazılmış, oynanmış notlar olma ihtimali kuvvetlidir. Üstelik birbirinden kolay 5 adet soruda 5 Akademisyen adayı mı 25 altı not alır!

Bu notların objektif ölçütlere dayalı olarak değil, dış müdahaleyle şekillendiği yönünde kamuoyunda ciddi bir güven problemi oluşacaktır.

Burada paylaştığım veriler, kişisel bir yorumdan ibaret olmayıp, somut belgelere dayanmaktadır. Söz konusu belgeler elimde mevcuttur ve gerektiğinde yetkili mercilerle paylaşılacaktır. Bu durumun açıklığa kavuşması ve kamu vicdanının rahatlaması adına yetkililerden şeffaf bir açıklama ve gerekirse yeniden değerlendirme talep ediyorum.

Bu süreç, sadece akademik bir sıralama meselesi değil; aynı zamanda liyakat, adalet ve kamu kurumlarına duyulan güvenin sınandığı bir süreçtir. Gereken adımların ivedilikle atılmasını bekliyorum.

https://admin.belek.edu.tr/kalite/c0dbbcfc-f83b-4ef5-a096-c5efc604ad2e.pdf