Son hamlemden haberin var mı sevgili faruk? Eminim yoktur.. Veya olabilir de.. Bilemiyorum.. Bir hatırlatmak istedim.. Resmi bir başvurumun yine resmi kanallar üzerinden cevabını kast ediyorum.. Bu hamlemin veya hareketimin mutlak bir sonucu olacağı konusunda zerre tereddütüm yok.. Elbette burada sonuç kısmı değerlendirmesinde ben haliyle muhatap alınmıyorum.. Sen de bunu pekala biliyorsun.. Dolayısıyla buradaki muhatabın sen veya senin üstündeki diğer kişiler olacağını tahmin etmen gerekiyor.. Tehlike çanları çalıyor sevgili faruk.. Artık zaman daraldı.. Kabak her an başına patlayabilir.. Veya sırayla geriye doğru bir fırtına kopabilir.. Ne olacağı konusunda çıkarımda bulunmak istemiyorum.. Fakat aklıma çeşitli senaryolarda geliyor tabi ki.. Bak bu işi bitirebilirsin.. Daha önce de ifade ettim.. Anahtar senin elinde.. Şu AY ve FŞ ile lütfen beni muhatap etme.. Onlar da gerçi çözüm noktasında bana yardımcı olabilirler.. Ama sen bu iş için daha uygunsun veya daha yakınsın.. Bak faruk.. Bu iş artık çığrından çıkmak üzere.. Konuyu tek bir davranışla kapatmak senin elinde.. Aklını başına devşir.. Bunlarla ben zor baş ediyorum sen hiç baş edemezsin.. Bu kadar tahrik ve kışkırtmaya rağmen heriflerde zerre bir hareketlilik yok.. Anlaman lazım.. Öyle ya da böyle bu işte sorumlu sen ilan edildin veya kurban olarak sen seçildin.. Esasen asli unsur olarak o FŞ,AG,OS veya AY nin olduğunu biliyorum.. Sen de biliyorsun bunu.. Zaten birbirinizi sattınız.. Senin bu kamyoncuların arasından kurtulman lazım.. Evet.. Benimle görüşmek istemiyorlar.. Çünkü yedikleri haltın pekala farkındalar veya bilincindeler.. Ben kendi halimde bir insandım.. Kimseyle bir işim olmazdı.. Ama bu FŞ var ya.. Neyine güvendi ise işte OS nin etkisinde kalarak böyle bir yanlış yaptı.. Benimle uğraştılar kısacası.. Sen saf ve masum bir insansın.. Henüz bu tür oyunlarla kirlenmedin.. Ayrıca oyun oynayacak kapasite veya kabiliyetinin olmadığını da biliyorum veya düşünüyorum.. Burası kurtlar sofrası sevgili faruk.. Ve satranç tahtası üzerindeyiz.. Satrancı bilir misin? Bilmiyorsan anlatayım.. Zor bir oyun öncelikle.. Strateji ve akıl ister.. Yetenek ve tecrübe de ister.. Burada asli unsur ŞAH dır.. Şaha yaklaşmamak gerekir.. Ne kadar yaklaşırsan o kadar piyon veya diğer unsurlar feda edilir.. Hedef Şahı korumaktır.. İyi savunma da yapmak gerekir ayrıca.. Şimdi anlıyor musun sevgili faruk? Her şey iç içe ve karmaşık.. Buradan çıkış zor.. Tavsiyem bir an önce bu karışık işlerden kurtulman ve beni de kurtarman.. Aksi halde sürecin nereye gideceği belli değil..

