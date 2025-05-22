KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Mayıs 2025 08:45
kpss94 girdikten sonra önlisans mezunu olmak
Beyler 6ay önce ortaöğretim kpssye girdim iyi bi puan aldım 2 ay önce ogm alımına başvurdum hala açıklanmadı.14gün sonra önlisans mezunu olacağım alımda bi sıkıntı yaparlarmı.

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