Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2025 08:47
kpss p94
Beyler 6ay önce ortaöğretim kpssye girdim iyi bi puan aldım 2 ay önce ogm alımına başvurdum hala açıklanmadı.14gün sonra önlisans mezunu olacağım alımda bi sıkıntı yaparlarmı.Yönetmeliği tam bilmiyorum

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