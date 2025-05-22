İnfaz Koruma Memurunun Sonradan Değişen Sağlık Durumu

Merhaba, İnfaz koruma memuru olarak çalışmaktayım. Bir üniversitenin Bilgisayar İşletmeni kadrosuna kurumlar arası geçiş yapacaktım fakat Adalet Bakanlığı "denk kadro, personel eksikliği, emsal olacağı" gibi nedenlerle muvafakat vermedi. Ben de İdare Mahkemesine muvafakat davası açtım. Yerel mahkeme ret verdi daha sonra ben de istinafa başvurdum. Dosyam şimdi istinafta bekliyor.

-2020 yılında işe başladım o zaman hastalığım yoktu fakat 2024 yılında bir hastalık teşhisi kondu. Bu hastalık da 2021 yayınlanan "Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği" göre bu hastalığım infaz koruma memuru olmaya engel hastalık olarak geçiyor. Fakat CTE'yi aradım bu yönetmelik 2021 ve sonrasında girecek memurlar için sizi kapsamaz, dedi.

-İstinaf aşamasında olan dosyama için "İnfaz koruma memuru olarak görev yapamaz. Fakat memur olarak çalışabilir" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu alsam acaba istinaf sağlık raporunu dikkate alıp lehime karar verir mi? Neticede cezaevi içerisinde sivil memur kadrosuna geçirilirsem maaşımda bir miktar düşüş olacak. Bu sefer de üniversitenin Bilgisayar İşletmeni kadrosu, sivil memur kadrosuna göre üst bir kadro ve maaşı daha yüksek olacak. Kısacası bu ayrı bir dava konusu mu, olur yoksa mahkeme dikkate alır mı?