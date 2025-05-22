Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Mayıs 2025 09:57
Sağlık Mazaret Reddi

Benim engelli raporum var. İşitme engelli be konuşma bozukluğu ile birlikte %63 oranda oluyor. 3.senemi doldurdum ve sağlık mazaret tayini verdim red geldi. Ne yapabilirim

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