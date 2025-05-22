Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2025 10:33
KKK memur tayin

Memur tayinleri ne zaman açıklanacak bilgisi olan varmı arkadaşlar?

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