Bayram suprizi ek ders

Merhaba arkadaşlar, malum sistem değişiminden ek dersler en iyi 9 unda yatıyor. Bu zamanlama bayram dolayısı ile öne çekilir mi sizce? Bayram öncesi maaş yatmasa bile ek derslerin yatma durumu olur mu dersiniz?

Merhaba arkadaşlar, malum sistem değişiminden ek dersler en iyi 9 unda yatıyor. Bu zamanlama bayram dolayısı ile öne çekilir mi sizce? Bayram öncesi maaş yatmasa bile ek derslerin yatma durumu olur mu dersiniz?