Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2025 11:08
Bayram suprizi ek ders
Merhaba arkadaşlar, malum sistem değişiminden ek dersler en iyi 9 unda yatıyor. Bu zamanlama bayram dolayısı ile öne çekilir mi sizce? Bayram öncesi maaş yatmasa bile ek derslerin yatma durumu olur mu dersiniz?

bahçesaray
Şef
22 Mayıs 2025 11:20

maaş erken yatırırlar diye düşünüyorum ama ekders yerel bi konu,herkes hızlı çalışırsa ödenir

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