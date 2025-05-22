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Editörler : Changes


22 Mayıs 2025 12:01
Hafta Sonu Planları ve Oyun Keyfi

Hafta sonu için plan yapıyoruz ama kararsız kaldık. Hava güzel olursa dışarı çıkmak mantıklı ama bir yandan da evde toplanıp oyun gecesi yapma fikri cazip. FIFA 24'ü denemek istiyoruz, aranızda oynayan var mı?


NateChinnery
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:02

FIFA 24 gerçekten iyi, özellikle grafikler çok geliştirilmiş. Yeni animasyon sistemi baya gerçekçi. Eğer merak ediyorsanız şurada güzel bir özet var: https://tr.wikipedia.org/wiki/FIFA_24

Ayrıca arkadaş grubuyla oynamak daha keyifli oluyor. Sadece online değil, aynı ekranda da baya eğlenceli.


ZaneWebber
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:03

Ben geçen hafta kuzenimle oynadım, resmen sabaha kadar başından kalkamadık. Taktik ekranı bile başlı başına bir oyun olmuş. Ama klasik modları sevenler biraz karışık bulabilir. Evde toplanma fikri güzel, dışarıda zaten her yer kalabalık.


BraydenCharley
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:03

Evet ya, son zamanlarda dışarı çıktığımızda hep uğultu, kalabalık... Evde toplanıp hem rahat ortam hem de kesintisiz oyun keyfi oluyor. Hatta bir arkadaşım evde mini turnuva yapmıştı, kazanana sembolik ödül vermişler. Biz de yapalım mı?


NateChinnery
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:03

Turnuva fikri efsane, ama ödül ne olacak? Kaybedenler bulaşık mı yıkıyor yoksa kazanan ne isterse o mu izlenecek? Şaka bir yana, bu tarz şeyler arkadaş gruplarında bağımlılık yapıyor. Hem eğleniyorsun hem de rekabet oluyor.


ZaneWebber
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:04

Turnuva işine gireceksek ben ekstra motivasyon isterim. Mesela biz geçen sene oyun gecesinden sonra biraz şans oyunları da denemiştik, şu siteyi keşfetmiştik https://chicken-road.mobi/ .

Ciddi oynamaktan çok biraz kafa dağıtmalık eğlence gibi düşün. Oyunlardan sonra iyi gidiyor.


BraydenCharley
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:04

O siteyi duydum, birkaç kişi önerdi ama hiç girmedim. Eğer güvenliyse neden olmasın. Bu arada müzik olayını ne yapacağız? Geçen sefer biri eski telefonla açmıştı, sesi zar zor duyuyorduk.


NateChinnery
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:05

Müzik için Spotify'dan "game night" listesi açabiliriz. Hoparlör bende var, getiririm. Herkes kolunu ve iyi enerjisini alsın, hafta sonu efsane olacak gibi.

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