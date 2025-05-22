Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2025 12:13
Heyet raporu

arkadaşlar merhaba benim durumum baya bı kötü psikiyatri hastasıyım adalet bakanliginda memurum ise gidemiyorum heyet raporu nasıl alabilirim yardımcı olur musunuz?Özel hastaneden alabilir miyim?


E.Kayı Han
Editor
22 Mayıs 2025 12:38

Özel hastane kabul edilmez.


gölge123456
Aday Memur
22 Mayıs 2025 12:39
devlet Hastanesi'nde de verilmiyor ne yapacağımı şaşırdım
E.Kayı Han, 2 saat önce

Özel hastane kabul edilmez.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Kurban Bayramı idari izin?2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkMübaşirlikten katipliğeAdalet Bakanlığında neden mesai verilmiyor?Sendika Türk Telekom tarifesi işgüzarlığıİş ve Kadro Durumu (Eş durumu RED)Ödüllü Fotograf Yarışması "Son Gün yarın"300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBecayiş Tek Başlık

Sözlük

tempo 2 Gibiyim 8 elmadağ 1 ekonomik özgürlük 1 uyarı 1 tezek 1 EKMEK 1 Bugün olanlar 5 istanbul 1 göz 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı ArtacakTürkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu: Stratejik Hamleler ve HedeflerJersey A2 sınıf sütlerin çoğunda A1 süt varŞimşek: Enflasyon Düşmeye Devam Edecek, Alım Gücü ArtacakAkdeniz'de 21 Sahilde Giriş Yasağı ve Yüksek Ceza Uygulaması

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü