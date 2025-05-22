KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Mayıs 2025 13:29
2026 önlisans KPSS yaş sorunu

Arkadaşlar selam. Osym'den bile net bilgi alamadım klavuzu bekle dediler. 36 yaşındayım. 2026 önlisans kpss girip merkezi atama ile atanabilir miyim? Yeni yasaya göre hiçbir şey anlamadım.

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