Zirai Karantinada çalışan var mı? İmkanlar nasıl

zirai karantina mı bakanlık mı? hiç tanıdık olmadığı için zirai karantinaların tam olarak bilgisi yok. bilen varsa aydınlatabilir mi

zirai karantina mı bakanlık mı? hiç tanıdık olmadığı için zirai karantinaların tam olarak bilgisi yok. bilen varsa aydınlatabilir mi