Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2025 14:50
İmar Kirliliğine Neden Olmak

İmar Kirliliğine Neden Olmak suçundan alacağım ceza ertelenmiş olsa memurluğuma engel teşkil eder mi? Yardımcı olursanız sevirim.

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