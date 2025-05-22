Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2025 15:03
Engelli sürekli işcinin görev yeri değişikliği

Merhaba bir kamu kurumunda engelli sürekli işcı olarak görev yapmaktayım.Görevim olmayan bir iş verildiği için yazılı emir istedim.Bu yüzden amir tarafından Şubeye bağlı 90 km uzaklıktaki başka bir yere görevlendirildim.Böyle bir yetkileri varmı engelli personelin rızası dışında iş yeri değiştirilebilir mu?

Çok Yazılan Konular

Kamu işçilerine neden yüksek maaş veriliyorKamu çerçeve protokolü ve beklentilerEski taşeron - yeni kadrolu işçiler2025-2026 4D toplu iş sözleşmesi

Sözlük

2025 yazı sizce nasıl geçecek 2 bazı yazarlar yüzünden sözlüğe girmek istememek 1 mevhibe 1 Parol 3 Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1 güne bir söz bırak 3 hayatı anlamlandırmak 1 uyarı 1 keşmir 1 ice man 1

Son Haberler

Dolar 38,92 TL'ye yükseldiYUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde YavaşlarLiseli Sultan, evinde başından vurulmuş halde ölü bulunduAltının kilogram fiyatı 4 milyon 171 bin 100 liraya gerilediBazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Komisyon'da

Editörün Seçimi

Mayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyizZam Hesabı2025 Polsan temettü