Sağlık mazereti tayini

Merhabalar, Adana merkezde 2 yıldır görev yapan sözleşmeli öğretmenim. Annem böbrek yetmezliği hastası engelli raporu da var. Ve tarih tam belli olmasa da böbrek nakli olacak ve tedavisi yıllardır İstanbul Cerrahpaşa?da sürüyor. Kendisi bu süreçte çok yalnız aile bireylerim özel sektör çalışanları ve ne yazık ki pek ilgilenemiyorlar. Korkum da nakil sonrası özellikle çünkü nakil sonrası oldukça iyi bir ortamda iyileşmesi gerekecek ve bu süreçte yanında olmak istiyorum.

Aslına gelecek olursam, Adana?da da tedavi imkanı var ancak hastane değişikliği ve süreci tekrar başka yere aktarmak oldukça zor ve riskli. Hastane veya doktor Cerrahpaşa?da tedavi olması gerektiğine dair bir rapor hazırlarsa benim sağlık özründen dolayı İstanbul?a tayin isteyebilmem mümkün mü?

Konuya vakıf arkadaşlar ilgilenirse çok sevinirim.