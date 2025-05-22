Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2025 15:59
Mesleği bırakıp çiftçilik yapmak

Maddi durumum iyi değil ama dünyaya 1 defa geliyoruz.bu meslekten emekli olan fazla yaşamıyor zaten.o yüzden mesleği bırakıp çiftçilik yapmak istiyorum.ailemizin kiraliklarla 500 dönüm tarla traktör ve her türlü ekipman var.ailem klasik tarim yapıyor.işcilik zor olduğu için sulu tarım yapmıyorlar.ben işlerin basina geçip alternatif tarım yapmak istiyorum.100 dönüm ekim yapmak için 5 ton buday gübre indir bindir sırtımızdan geçiyor.hem ağır hemde riskli ,don afet kuraklık vsss

Polisliği bırakıp şansımı denemek istiyorum.bu şekilde radikal karar alıp memnun olan varmı?


E.Kayı Han
Editor
22 Mayıs 2025 16:05

Mesleği tamamen bırakma ücretsiz izin al baktın olmuyor geri dön.


pejo508
22 Mayıs 2025 16:09

Mantıklı

E.Kayı Han, 1 saat önce

Mesleği tamamen bırakma ücretsiz izin al baktın olmuyor geri dön.


msrf00
Aday Memur
22 Mayıs 2025 16:43

500 dönüm tarla diyorsun hadi bunun yarısı sizin olsa maddi karşılığı en kötü 30 milyon eder bu Allah artırsın . EDİT  elimde işleyecek bu kadar toprak olacak memurluk yapacam başka sayfada alay etmeye devam et


msrf00
Aday Memur
22 Mayıs 2025 16:45
değerli meslektaşlarım bu şahsa akıl vermeye kalkmayın. resmen bizimle alay ediyor

Alpera1
Aday Memur
22 Mayıs 2025 16:57
bulunduğu bölgeye göre tarlanın verimi fiyatı değişir , içanadolu da bu toprak ev geçimdirmeye yetmeyebilir , ön yargılı olmamak lazım

pejo508
22 Mayıs 2025 17:03

dönümü 20 bin TL.kirac tarla 250 kilo ürün verir.sulu tarla 450 kilo.mesleği bırakma konusunda haklı olduğumu yapılan yorumdaki meslektaşlarım kalitesi beni haklı kılıyor malesef.....


pejo508
22 Mayıs 2025 17:04

Allah kalbine göre versin.polislik senin olsun dostum...

msrf00, 51 dk. önce

500 dönüm tarla diyorsun hadi bunun yarısı sizin olsa maddi karşılığı en kötü 30 milyon eder bu Allah artırsın . EDİT  elimde işleyecek bu kadar toprak olacak memurluk yapacam başka sayfada alay etmeye devam et


msrf00
Aday Memur
22 Mayıs 2025 17:13
neresiymiş kardeşim orası dönümü 20.000 tl benim memlekette köyün başında adam 100.000 tl diyor dönümüne su geçmez kervan geçmez yerler

msrf00
Aday Memur
22 Mayıs 2025 17:17
dediğin gibi bi tarlaysa sende bunun için mesleği bırakmak istiyorsan bencede bırak kalite ortada
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