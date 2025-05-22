Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Mayıs 2025 16:22
Tıbbı sekreter atama

Ben polis memuruyum nişanlım 2.5 yıllık tıbbı sekreter resmi nikah yapmamız durumun da nişanlım direk yanıma gelmesi için dilekçe vermemiz yeter mi acaba yoksa zorunlu bir hizmet süresi varmı tıbbı sekreterlerin

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