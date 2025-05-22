Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Changes


22 Mayıs 2025 16:36
Diş hekimliği stajı

Merhabalar,

İstanbul Kent Üniversitesinde diş hekimliğinde 4.sınıfta okumaktayım, stajım gereğince diş hastası bulmam gerekiyor ve hiç çevrem yok acil yardımca ihtiyacım var. Diş çekimi, kanal tedavisi vs. gibi ihtiyacı olan kişilere ihtiyacım var. Okulda hocalar eşliğinde yapılıyor zaten herhangi bir korkunuz endişeniz olmasın.

Herhangi bir ücret ödemenizde gerekmemektedir.

Lütfen yardımcı olabilirseniz sevinirim, yoksa stajdan kalarak dönemim uzayacak. Hem maddi hem manevi olarak çökeceğim.

Yardımlarınıza ihtiyacım var.

Mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

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