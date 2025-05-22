Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2025 18:46
mahkemeler dosyaları neye göre bakıyor

2025 BİM kararlarına bakıyorum örnek 2025/450E karar vermiş ama bundan kat kat önceki dosyaya karar vermemiş acele bir olay desen oda yok genel bu şekilde başka örnekte var ense kalın birileri rica olup öne aldırıyor sanırım dosyaları


Halkadami89
Şef
22 Mayıs 2025 18:53

Fetö Borsasını hiç duymadınız mı?


Ysf yzc
Aday Memur
22 Mayıs 2025 19:03

duymaz mıyım başkan ile görüşmek istedim red ettiler. instagram da bakıyorum tüzel kişileri hakimler makamlarında ağırlıyor ülkede mazlumun hakimden hekimden kimsesi yok dicemde o da yok gibi artık

Halkadami89, 1 saat önce

Fetö Borsasını hiç duymadınız mı?


Halkadami89
Şef
22 Mayıs 2025 19:05
Bir subay arkadaşıma 300K verirsen dosyayı kapatırız demişlerdi(sene 18)Arkadaş kendine güveniyordu. Vermedi, bekledi 3 mahkeme de beraat.

Ysf yzc
Aday Memur
22 Mayıs 2025 19:19

bir avukatın hesabını gönderdi arkadaş öneri için adam tüm adliye ile fotosu var.. bakıyorsun adliyelerde düşük model araba bir çaycıda

Halkadami89, 52 dk. önce
Bir subay arkadaşıma 300K verirsen dosyayı kapatırız demişlerdi(sene 18)Arkadaş kendine güveniyordu. Vermedi, bekledi 3 mahkeme de beraat.

muallimmm4638
Şef
22 Mayıs 2025 19:20
o yıllarda deli para o rakam ya 2 ev parası nerdeyse o zamanlar
Halkadami89, 52 dk. önce
Bir subay arkadaşıma 300K verirsen dosyayı kapatırız demişlerdi(sene 18)Arkadaş kendine güveniyordu. Vermedi, bekledi 3 mahkeme de beraat.

Halkadami89
Şef
22 Mayıs 2025 19:22
Sorsanız bunlar müslümandır.

Ysf yzc
Aday Memur
22 Mayıs 2025 19:40

mahkemeden kurum belgeleri saklayıp gerçeğe aykırı beyanda bulundu somut delili ile ortaya koydum istinafta hakim önünde dosya savcı bile soruşturma açtı bunlar karar verecek halen.. red veren yerel mahkeme neden red ettğinin makul sebebi yok DEDİĞİN GİBİ MÜSLÜMANLAR İŞTE

Halkadami89, 35 dk. önce
Sorsanız bunlar müslümandır.

Ysf yzc
Aday Memur
22 Mayıs 2025 19:42

KARARI 40 GÜNDE YAZIP 2 AY İŞLEMSİZ BIRAKAN OLMAYAN BELGE İLE HÜKÜM KURAN MAHKEME HEYETİ TARAFLIDIR YAŞANDI..

Halkadami89, 35 dk. önce
Sorsanız bunlar müslümandır.
Toplam 8 mesaj

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