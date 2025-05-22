Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2025 19:52
Sağlık kurulu raporu
Sözleşmeli personel için sağlık kurulu raporu isteniyor fakat sonuç açıklanmadı önceden hastaneye gidip rapor alınabilirmi?

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