İller Arası Türkçe Branşı Giresun Gelir mi?

ben hala diyorum atama yapsın..Benim de hayalim olan şehir var ama atama bekleyenin hayallerinden önemli değil..bu ne ya..her yere aynı seyi yazmissin.Acikogretim okuyup alan değişikliği ile halihazırda atanmış olanlara verilenlere karşıyım ama ilk atama fazla fazla yapsınlar.

ben hala diyorum atama yapsın..Benim de hayalim olan şehir var ama atama bekleyenin hayallerinden önemli değil..bu ne ya..her yere aynı seyi yazmissin.Acikogretim okuyup alan değişikliği ile halihazırda atanmış olanlara verilenlere karşıyım ama ilk atama fazla fazla yapsınlar.