Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2025 19:55
İller Arası Türkçe Branşı Giresun Gelir mi?

Geçen yıl listede Giresun yoktu. Bu yıl açılma ihtimali var mı? 200 puanla gidebilir miyim?


bahçesaray
Şef
22 Mayıs 2025 20:14
kimse bilemez

fizikci_22
Memur
22 Mayıs 2025 20:19
ne zaman açacak bunlar sistemi acaba?

KARATEPE84
Aday Memur
22 Mayıs 2025 20:42

Gidemezsin


Abdülkerim Anlar
Aday Memur
22 Mayıs 2025 20:59

Alucra Şebinkarahisar Çamoluk olur


gates14
22 Mayıs 2025 21:03

Fikirleriniz için teşekkür ederim. Açıkcası olabildiğince kırsala gitmek düşüncesindeyim. Memleketim Görele. Tarım arazilerim var, en azından hafta sonları bağ-bahçeyle uğraşmak için tayin isteyeceğim. Geçen yıl Giresun listede yoktu, bu yıl Giresunda durum nedir bilen varsa diye sormak istedim. Hala sistemi açmadılar, beklemek kolay değil. Teşekkür ederim.

Abdülkerim Anlar, 1 saat önce

Alucra Şebinkarahisar Çamoluk olur


turkcecii05
Memur
22 Mayıs 2025 21:31
karadeniz ölü hocam samsun amasya tokat ordu giresun toplasan 5 yer anca açılır. liste yayinlaninca hatirlatirsiniz. Giresun da açılsa bile minimum 300

Velocıraptor
Genel Müdür
22 Mayıs 2025 21:35

ee her sene 50 bin atama olsun yetmez 60 bin atama olsun diye kampanya yapmak güzeldi kimilerine.


el elif
Aday Memur
22 Mayıs 2025 22:03
ben hala diyorum atama yapsın..Benim de hayalim olan şehir var ama atama bekleyenin hayallerinden önemli değil..bu ne ya..her yere aynı seyi yazmissin.Acikogretim okuyup alan değişikliği ile halihazırda atanmış olanlara verilenlere karşıyım ama ilk atama fazla fazla yapsınlar.
Velocıraptor, 37 dk. önce

ee her sene 50 bin atama olsun yetmez 60 bin atama olsun diye kampanya yapmak güzeldi kimilerine.


1aysemm
Aday Memur
22 Mayıs 2025 22:08

2012 de 120 puanla izmire tayinim cikti. Hic belli oaz. 4 4 4 sistemi cikinca gelebilmistim

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