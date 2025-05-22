Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mayıs 2025 20:01
Kesin Bilgi.
Temmuzda alacağımız oran 16.98'dir. Kulisten bilgi geldi

mmemurumm
Aday Memur
22 Mayıs 2025 20:40
kulis dediğin işkembe mi sanki oradan sallıyorsun gibi
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