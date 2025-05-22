Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2025 20:22
Promosyon ve yer degisikligi

Arkadaslar tayinim baska bir ilceye cikti. Bulundugum ilceyle banka 3 yilligina anlasti. 2 yil oldu. promosyon iadesi istenir mi?


kimuni
Daire Başkanı
22 Mayıs 2025 20:33

selam, hocam istenmemesi lazım benim bildiğime göre. çünkü yazı vardı sanırım. yazıyı bulun meblağ büyükse dava yoluna gidersiniz dilerseniz.


1aysemm
Aday Memur
22 Mayıs 2025 21:01

3 yil evvel 17 bindi. Istemezler herhalde:))

kimuni, 2 saat önce

selam, hocam istenmemesi lazım benim bildiğime göre. çünkü yazı vardı sanırım. yazıyı bulun meblağ büyükse dava yoluna gidersiniz dilerseniz.


bahçesaray
Şef
22 Mayıs 2025 21:10
yapılan sözleşmeye / protokole bağlı

baykuş123
Şef
22 Mayıs 2025 21:11

Yazı tura atın.Yazi gelirse isterler tura gelirse istemezler.

1aysemm, 1 saat önce

3 yil evvel 17 bindi. Istemezler herhalde:))


1aysemm
Aday Memur
22 Mayıs 2025 21:31

Cok sag olun:)) yardimci oldunuz:))

baykuş123, 1 saat önce

Yazı tura atın.Yazi gelirse isterler tura gelirse istemezler.

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