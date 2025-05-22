Bugun meslek içi amir alımı duyurusu geldi 500 kişi 450 erkek 50 kadın olmak üzere. Ama eğitim 2 sene olacakmış. Sizce de 2 sene çok uzun bir süre değil mi

Bugun meslek içi amir alımı duyurusu geldi 500 kişi 450 erkek 50 kadın olmak üzere. Ama eğitim 2 sene olacakmış. Sizce de 2 sene çok uzun bir süre değil mi