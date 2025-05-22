Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2025 20:50
Meslek içi amir alımı
Bugun meslek içi amir alımı duyurusu geldi 500 kişi 450 erkek 50 kadın olmak üzere. Ama eğitim 2 sene olacakmış. Sizce de 2 sene çok uzun bir süre değil mi

Yolgezen0660
Aday Memur
22 Mayıs 2025 21:04
az bile!!!

dehliss
Aday Memur
22 Mayıs 2025 21:11

Az


Srkan112
Şef
22 Mayıs 2025 21:24
Amir olup amelelik yapacağınıza, memur kal saatini doldur evine git

44girl
Aday Memur
22 Mayıs 2025 21:55

Neden öyle diyorsun kötü bir şey olsa sınavı olmazdı

Srkan112, 48 dk. önce
Amir olup amelelik yapacağınıza, memur kal saatini doldur evine git

Sbz1dftd
Şube Müdürü
22 Mayıs 2025 21:59
eğtim 2 yıl mı kesin mi

Ma1ç
Aday Memur
22 Mayıs 2025 22:02
abi evli barkli insanlar var iki yıl Allah aşkına olunur mu niye kimse söylemiyor

hedef2031
Aday Memur
22 Mayıs 2025 22:08

eskisi gibi akademi kurulmalı ve oradan alınmalı amirler polisten amir olmaz.

Toplam 7 mesaj

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