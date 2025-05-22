2025 atama dönemi ilişik kesme

Bu sene ve bundan sonraki senelerde her tayin dönemimde tüm ilişikler kesilecek, eskisi gibi dilekçe ile kalma durumu kaldırıldı

Bu sene ve bundan sonraki senelerde her tayin dönemimde tüm ilişikler kesilecek, eskisi gibi dilekçe ile kalma durumu kaldırıldı