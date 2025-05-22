Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2025 22:45
2025 atama dönemi ilişik kesme

Genel atama ile alakalı bir sorum olacaktı.Esim okulda memur şimdi bizim ilişik kesme sürecimiz nasıl işleyecek.Once ben mi keseceğim ilişiği nasil olacak aydinlatabilecek olan var mı.


Murat1088
Aday Memur
22 Mayıs 2025 23:30

Aynı durum bende de var. Önce senin yerin açıklanıyor, milli eğitimin mazeret atama dönemi Ağustos ayı içerisinde. Mecbur önce sen giseceksin sonra onun tayini çıkacak, muhtemelen önce sen kesersin o da mazeretten tayin ister öyle gider


Yigido585858
Aday Memur
23 Mayıs 2025 02:39
MEB EGM ye bağlıdır, senin yerin belli oldu mu eşin atama kararıyla birlikte dilekçe yazacak, bir iki hafta içinde onunda ataması çıkacaktır,

antikcag225
Aday Memur
23 Mayıs 2025 02:51
Bu sene ve bundan sonraki senelerde her tayin dönemimde tüm ilişikler kesilecek, eskisi gibi dilekçe ile kalma durumu kaldırıldı

Muratt.99
Aday Memur
23 Mayıs 2025 08:40

İl merkezinde mi veyahut ilçede mi baslayacagimiz önceden soylenecekmi bize ? mesela ev falan ayarlicaz veya lojman

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