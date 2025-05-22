Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2025 22:45
ilisik kesme süreci hakkında bilgi ?

Genel atama ile alakalı bir sorum olacaktı.Esim okulda memur şimdi bizim ilişik kesme sürecimiz nasıl işleyecek.Once ben mi keseceğim ilişiği nasil olacak aydinlatabilecek olan var mı.


Murat1088
Aday Memur
22 Mayıs 2025 23:30

Aynı durum bende de var. Önce senin yerin açıklanıyor, milli eğitimin mazeret atama dönemi Ağustos ayı içerisinde. Mecbur önce sen giseceksin sonra onun tayini çıkacak, muhtemelen önce sen kesersin o da mazeretten tayin ister öyle gider

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