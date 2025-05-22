Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2025 23:47
4/b kurum içinde kavga

4/b li memurun, kendi kurumu içerisinde

1-mesai saati başlamamışken/bitmişken, kurum içinde Vatandaşla kavga etmesi

2-mesai saati başlamamışken/bitmişken, kurum içinde Diğer memurla (4/a-b) kavga etmesi

Bu memurun da haklı oldugunu varsayalım,

1 ve 2 Durumlarında süreç ve cezalar nasıl işler? Net bilgisi olan

Yardımcı olabilirmi lütfen.


E.Kayı Han
Editor
23 Mayıs 2025 00:07

Kurum içerisinde olmuş ise mesai başlamış yada bitmiş bir şey fark etmez. Bu konu amirin takdirine kalmış bir durum. Ben olsam haklı da olsa en azından bir sözlü uyarı yaparım.

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