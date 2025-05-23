Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


23 Mayıs 2025 00:56
Üniversitede birim değişikliği hakkında

Merhabalar, geçen yıl Haziran ayında üniversiteye sözleşmeli büro personeli olarak atandım.Birim değişikliği talebi yapabilir miyim? Birim değişikliği yaparsam bana aksi bir tesiri olur mu?

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