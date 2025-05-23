Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 01:11
K.K.K Uzman erbaş tayin

2025 YILI UZMAN ERBAŞ TAYİN


K.K. TYN. D.
23 Mayıs 2025 01:12
26.05.2025 TARİHİNDE AÇIKLANACAK ARKADAŞLAR HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
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