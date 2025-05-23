Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2025 01:30
DİKAB İlahiyat Ayrımı ve Tayin Sorunu

YÖK'ün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini kapatmasına rağmen hala ilahiyat branşlarının alan değişikliği yapmadan ortaokula tayin isteyemiyorlarmış. Dil branşlarında olduğu gibi bu branşlarda da alan değişikliği yapılmadan (formasyon olduktan sonra) tayin hakkı verilmesi mevcut sistemde uygun olacaktır.

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