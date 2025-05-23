KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2025 08:50
Sporcu lisanslarim gözükmüyor heyetin bilgisi olur mu

E devlette sporcu lisanslarim gozukmuyor haliyle sisteme yükleyemedim asem mulakatina gireceğim heyettekilerin sisteme yuklemedigim halde bilgisi olur mu?

Teşekkürler

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