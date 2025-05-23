KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Mayıs 2025 09:29
Hürriyetin "B GRUBU KPSS ye de yaş sınırı getirildi" haberi

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/35i-gecen-memur-olamayacak-42811678

Son paragrafa bakar mısınız

B Grubu Kadrolar (genel memuriyet pozisyonları): Bu kadrolar için merkezi yerleştirme yoluyla yapılan atamalarda yaş sınırı aranmıyordu. Kabul edilen yeni yasa ile kamu kurumlarına girişte genel bir 35 yaş sınırı getirildi.

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